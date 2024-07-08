Смена тарифа и страховка: на какие уловки мошенников попались туляки

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За прошедшую пятницу и выходные дни 11 жителей Тульской области обратились в полицию с заявлением о мошенничестве.

Наибольшей суммы лишился 27-летний медработник из Новомосковска, которому позвонил неизвестный и сообщил, что деньги надо перевести на «безопасный» счёт. Так мужчина пополнил счета аферистов на 1,6 миллиона рублей.

Аналогичным образом лишились своих денег 55-летняя главный бухгалтер из Советского района Тулы, переведя 585 тысяч рублей, 53-летняя сотрудница музея из Центрального района лишилась 441 тысячу рублей, 76-летняя пенсионерка из Зареченского округа потеряла 400 тысяч рублей, 62-летняя жительница Ясногорска — 245 тысяч рублей.

Руководителю проектов одной из организаций в Туле «сотрудник» мобильного оператора предложил сменить тарифный план на более выгодный. В итоге женщина перевела 825 тысяч рублей на различные счета мошенников. Несколько дней назад по идентичной схеме злоумышленники «развели» кладовщицу маркетплейса в Привокзальном районе. Тогда женщина «подарила» мошенникам 2 миллиона рублей.

А вот 58-летняя пенсионерка из Пролетарского района заплатила за продление страхового полиса 639 тысяч. Злоумышленники связались с женщиной через WhatsApp.

— 95-летняя жительница Зареченского округа Тулы стала жертвой так называемого «контактного» мошенничества. Наивно доверясь звонившему, который сообщил, что её внук стал виновником дорожно-транспортного происшествия и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Пожилая женщина собрала свои личные средства в размере 500 тысяч рублей и передала курьеру мошенников в подъезде своего дома, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Напомним, полицейские рассказали о фразах, которые чаще всего используют мошенники. Узнать их можно по ссылке.