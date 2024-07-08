В Тульской области 9% детских площадок не соответствуют нормам

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Этот вопрос стал одним из основных на еженедельном оперативном совещании в областном правительстве.

По словам начальника инспекции Тульской области по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Андрея Клещева, с 2019 года местные власти создают реестр всех детских площадок Тульской области и их правообладателей. В нём уже 3669 объектов, данные постоянно обновляются

– Площадок, которые не соответствуют нормативным требованиям, составляет 9%, – пояснил Клещев. – Отсутствие полноценных сведений о состоянии площадок не позволяет полностью оценивать ситуацию и своевременно обновлять площадки. Большинство площадок установлены до 2017 года. До введения в действие нового технического регламента для детского игрового оборудования площадка считалась безопасной, если оборудование закреплено, нет сломанных элементов, острых углов, имеется резиновое покрытие или песок.

У новых площадок в паспорте есть срок эксплуатации, который невозможно продлить – 10 или 20 лет.

Дмитрий Миляев поручил главам администраций муниципалитетов навести порядок с учетом детских площадок и организовать системную работу для поддержания их в нормативном состоянии. До 1 сентября надо завершить ревизию всех площадок, а до 1 декабря – определить их собственников.

– Мы почти каждый год возвращаемся к этому вопросу и сейчас нужно довести это дело до конца. Работа по ремонту и замене неисправных элементов должна вестись планово, а не после обращений жителей, – сказал Дмитрий Миляев.

Врио губернатора поручил министру ЖКХ Тульской области Олегу Дючкову совместно с Советом муниципальных образований до 1 сентября разработать порядок определения очередности, а до 1 ноября – составить список адресов, где детские площадки должны быть установлены в первоочередном порядке в ближайшие 5 лет.

– При планировании работ мы должны предусматривать площадки не с песочным, а с резиновым покрытием. Еще одно правило, которое необходимо соблюдать, – срок использования площадки по паспорту должен составлять не менее 10 лет, – сказал Дмитрий Миляев.

Врио губернатора проверил исполнение поручений, данных при посещении Щекинского района. Детская площадка на ул. Пролетарской уже отремонтирована. Две новые площадки появятся на ул. Советской (до 1 октября), в сквере Космонавтов (до 1 сентября) в с. Пришня. Также будет реализован проект, одержавший победу на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений: вблизи площади Ленина появится детская площадка «Арктика».