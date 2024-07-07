Полицейские рассказали о фразах, которые чаще всего используют мошенники

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Если вы слышите их, сразу же кладите трубку!

Тульские сотрудники МВД подготовили памятку. Они собрали топ-8 типичных фраз, которые чаще всего используют мошенники.

Если слышите их — смело кладите трубку. И расскажите об этом близким, особенно самым старшим!

1. «Оформлена заявка на кредит».



Если не оставляли заявку, а вам сообщают о предварительно одобренном кредите, то просто кладите трубку. Не продолжайте разговор. Сказав лишнее, вы поможете мошенникам оформить на вас кредит и похитить деньги.

2. «Сотрудник Центробанка».



Настоящие работники Банка России не звонят и не пишут гражданам для совершения каких-либо банковских операций.

3. «Идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию».

Работники правоохранительных органов не проводят процессуальные действия по телефону, не запрашивают финансовые данные и не предлагают поучаствовать в задержании мошенников.

4. «Резервный или безопасный счет».



Распространенная легенда аферистов, которые убеждают людей перевести сбережения на «безопасный» счет — якобы для сохранности денег. Однако «безопасных» («резервных», «защищенных» и др.) счетов не существует.

5. «Ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция».



Банки могут приостанавливать такие операции без участия клиента. Если у банка возникнут сомнения, его представитель может написать вам в онлайн-банке или позвонить для подтверждения операции. Но в отличие от злоумышленника настоящий работник банка звонит только с официального номера банка и никогда не просит совершить операции по карте.

6. «Истекает срок действия сим-карты».

Не сомневайтесь, вы разговариваете с мошенником: у сим-карты мобильного оператора нет срока годности, и она не нуждается в замене по этой причине.

7. «Продиктуйте код из смс-сообщения».



Код из смс — это аналог вашей собственноручной подписи. Его никогда и никому нельзя сообщать или пересылать.

8. «Вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка».



Отличить афериста от настоящего специалиста службы безопасности легко. Первый будет интересоваться данными вашей карты или кодом из смс. К тому же он не сможет сообщить вам актуальный остаток по счету.

Если с Вами заговорили о деньгах и счетах, положите трубку и позвоните по официальному телефону организации или на «горячую линию». Номер нужно набрать вручную. Не поддавайтесь на уловки мошенников!