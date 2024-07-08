В Тульской области капитально отремонтируют 43 объекта здравоохранения

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Об этом рассказал министр здравоохранения региона Михаил Малишевский на оперативном совещании у врио губернатора Дмитрия Миляева.

Открывая совещание, Дмитрий Миляев напомнил, что в регионе с 2021 года успешно реализуется программа модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Благодаря ей повышается качество и доступность медицинской помощи для граждан, создаются комфортные условия в поликлиниках, амбулаториях и ФАПах.

О том, что сделано и предстоит сделать по этой программе в Тульской области в текущем году, доложил министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский.

– Программа идет по 4 направлениям: капремонт учреждений здравоохранения, возведение модульных ФАПов, закупка медоборудования и автомобильного транспорта, – пояснил министр. – Самый важный результат этой программы – повышение удовлетворенности жителей оказываемой медпомощью. Сейчас этот показатель составляет 64,2 (по России – 51). На реализацию программы направлено более 7 млрд рублей, основная часть которых была потрачена на капремонт и закупку оборудования.

По словам Малишевского, за последние четыре года из 148 объектов, где запланирован капремонт, отремонтированы 80 зданий первичного звена (8 стационаров, 30 поликлиник, 29 фельдшерско-акушерских пунктов), 4 офиса врача общей практики, 9 врачебных амбулаторий. Установлено 157 быстровозводимых модульных конструкций, из них 145 ФАПов, поставлено 369 единиц медицинского оборудования, приобретен 361 автомобиль.

– Благодаря программе за два последних года значительно повысилась доступность медпомощи врачей-специалистов – отоларингологов, окулистов, гинекологов. Выросла и доступность медицинских исследований. Например, количество проведенных маммографий по сравнению с 2021 годом выросло в два раза – благодаря закупленным и введенным в эксплуатацию аппаратов для исследований, – сказал Михаил Малишевский.

В рамках региональной программы в 2024 году:

капитально отремонтируют 43 объекта здравоохранения – восемь врачебных амбулаторий, одну клинико-диагностическую амбулаторию, один офис врача общей практики, 13 поликлинических подразделений, 20 ФАПов. На 27 объектах работы уже завершены, в их числе Алексинская и Кимовская районные больницы. В активной фазе работы в Щекинской и Новомосковской районных больницах, в детской городской больнице Тулы. На оставшихся объектах работы завершат осенью.

установят 33 быстровозводимые модульные конструкции – 5 врачебных амбулаторий, 1 офис врача общей практики и 27 ФАПов. 27 конструкций уже установлены, оставшиеся возведут до 1 ноября.

до 15 августа поставят 48 единиц медицинского оборудования.

Уже поставлены и введены в эксплуатацию 56 машин для медиков.

В 2025 году капитально отремонтируют 41 объект здравоохранения, приобретут и установят 21 модуль, поставят 40 автомобилей для медиков и 66 единиц медицинского оборудования. И на этом все мероприятия региональной программы модернизации первичного звена будут выполнены.

– Как проходит благоустройство территорий, прилегающих к объектам здравоохранения? Все подходы и подъезды к ним должны быть в порядке, – уточнил Дмитрий Миляев.

По словам министра, до 1 октября будут обустроены прилегающие территории всех установленных в этом году ФАПов и амбулаторий.

Дмитрий Миляев отметил продуктивную работу минздрава по программе и напомнил, что необходимо продолжить работу по укомплектованию штата медучреждений, своевременным обеспечением лекарствами льготных категорий жителей региона. Он также сказал, что все работы, запланированные на 2024 год, должны быть завершены в срок, а контракты на 2025 год – заключены не позже декабря.