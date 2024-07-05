В Туле женщина заплатила за смену тарифа в мобильном 2 млн рублей

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В Туле 53-летняя кладовщица маркетплейса из Привокзального округа «подарила» мошенникам 2 миллиона рублей. Женщине позвонил якобы сотрудник оператора связи и сообщил, что необходимо сменить тарифный план на более выгодный.

33-летняя жительница одного из садоводческих товариществ Центрального округа поверила, что общается с якобы сотрудником «Росфинмониторинга», который сообщил о несанкционированном доступе к её банковским счетам. Доверчивая женщина по указке мошенников перевела 305 тысяч рублей на «безопасный» счёт.

90-летняя пенсионерка из Зареченского округа стала жертвой «контактного» мошенничества. Женщина поверила, что ее родственница стала виновной в ДТП и для решения ситуации нужно заплатить некую сумму. Тулячка нашла 200 тысяч рублей и передала курьерам злоумышленников.

По всем указанным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела, сообщает пресс-служба регионального УМВД.