8 июля в Центральном парке поженятся семь пар молодоженов

Фото Алексея Пирязева.

Новобрачных и их гостей ждут приятные сюрпризы.

8 июля в 11.00 в День семьи, любви и верности на главной сцене Центрального парка культуры и отдыха им. П. П. Белоусова в Туле пройдёт единая государственная регистрация заключения брака 7 пар молодожёнов. Об этом сообщает комитет по делам ЗАГС в Тульской области.

Торжественное шествие женихов и невест совместно с музыкальными и танцевальными коллективами начнётся в 10.40.

Праздничная колонна проследует от Зеленой планеты к месту проведения церемонии.

Новобрачных и их гостей ждут приятные сюрпризы, музыкальные подарки и тёплые поздравления.