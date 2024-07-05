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8 июля в Центральном парке поженятся семь пар молодоженов
Фото Алексея Пирязева.

8 июля в Центральном парке поженятся семь пар молодоженов

Новобрачных и их гостей ждут приятные сюрпризы.

8 июля в 11.00 в День семьи, любви и верности на главной сцене Центрального парка культуры и отдыха им. П. П. Белоусова в Туле пройдёт единая государственная регистрация заключения брака 7 пар молодожёнов. Об этом сообщает комитет по делам ЗАГС в Тульской области.

Торжественное шествие женихов и невест совместно с музыкальными и танцевальными коллективами начнётся в 10.40.

Праздничная колонна проследует от Зеленой планеты к месту проведения церемонии.

Новобрачных и их гостей ждут приятные сюрпризы, музыкальные подарки и тёплые поздравления.

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сегодня, в 15:53 +2
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