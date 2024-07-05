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В Туле инспекторы ГИБДД и казаки ловили нарушителей-электросамокатчиков
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле инспекторы ГИБДД и казаки ловили нарушителей-электросамокатчиков

Рейд прошел на проспекте Ленина.

В Туле сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями кикшеринговых организаций, «Добровольной народной дружины» и казачьим патрулем провели рейд по средствам индивидуальной мобильности среди несовершеннолетних.

Только за два часа мероприятия к административной ответственности привлекли 17 водителей электросамокатов и велосипедов. Каждому нарушителю назначен штраф в размере 800 рублей. 

Кроме того, инспекторы отделений по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы с родителями юных нарушителей.

Представители кикшеринговых организаций заблокировали аккаунты пользователей, которые нарушили ПДД.

Как правильно ездить на электросамокатах, читайте в нашей специальной статье по ссылке.
 

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