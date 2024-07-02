Как ехать на самокате так, чтобы тебя не прокляли

На фото тулячка Вероника Пирогова.

Как бы мы ни относились к самокатам, они уже не исчезнут. И чтобы комфортно сосуществовать, пешеходы и самокатчики должны соблюдать правила.

Этому и была посвящена работа площадки «Школа езды на самокате» на Казанской набережной в День молодежи. Myslo посетил урок безопасного вождения.

Берем самокат, проверяем его на исправность: тормоз, газ, рулевая стойка. Все исправно — значит, можно ехать. Задача кажется простой: нужно всего лишь змейкой объехать препятствия. Но на деле оказывается, что не так-то это легко сделать с первого раза. Рычаг чувствителен и податлив, требуется время, чтобы подстроиться под эту особенность. Но никто не торопит, поэтому есть время освоиться и приловчиться к особенностям управления.

Николай Лопатин, операционный управляющий Whoosh в Туле, рассказывает:

Николай Лопатин — Фигурное вождение — это тот самый навык, которого не хватает многим самокатчикам. Не для того, чтобы уметь маневрировать между пешеходами, а для того, чтобы объезжать препятствия. Наши дороги неидеальны, где-то камень может попасться или яма, их надо уметь вовремя объехать. Это не про красоту езды, а в первую очередь — залог безопасности того, кто едет на самокате.

6 правил вождения самоката

По окончании урока вождения самоката инструктор напоминает правила:

На пешеходных переходах нужно спешиваться. Нельзя кататься по двое человек на одном самокате. По окончании пути самокат необходимо поставить не абы где, а на парковку. О возникшей неисправности надо сообщать в техподдержку. Запрещено управлять самокатом в нетрезвом виде. Нельзя передавать управление самокатом ребенку до 18 лет.

При этом инструктор отмечает, что сообщать о неисправностях — это про вежливость и заботу о том, кто поедет следующим, чтобы он не арендовал неисправный транспорт. За то, что оторвался тросик тормоза, например, не предусмотрен штраф или какая-либо проверка, при каких обстоятельствах он оторвался. Да, если самокат сломался пополам из-за того, что ездок прыгал на нем через бордюр, то при наличии камер может ожидать разбирательство, поскольку электросамокат не предназначен для демонстрации виртуозного владения и выполнения каких-либо упражнений. Он — средство передвижения, а не спортивный снаряд.

Кстати, в Telegram не так давно был запущен бот, куда можно пожаловаться на самокатчиков, которые нарушают ПДД или бросают самокаты посреди улицы.

Теперь вместо того чтобы злиться на нерадивых пользователей прокатных СИМ, можно написать обращение и жить спокойно. Обращение поступит в Ассоциацию операторов микромобильности, а дальше — оператору кикшерингового сервиса.

— Для того чтобы нарушитель был наказан, нам нужна информация о дате, времени, в которое было зафиксировано нарушение, и номере самоката. Ну и конечно, фото или видео самого нарушения — то есть его фиксация. Тогда мы сможем вычислить клиента, который пренебрег правилами. Сейчас многие выкладывают в соцсетях нарушителей, мы, помимо бота, собираем информацию из пабликов. На данный момент привлекли не менее 10 человек к ответственности, — рассказал управляющий Whoosh в Туле.

Кстати, возраст меньше 18 лет не освобождает от ответственности. Если аккаунт зарегистрирован на карту родителей, то именно им и придется платить штраф. А на детскую карту аккаунт просто не получится зарегистрировать. По правилам пользователям должно быть не менее 18 лет.

Какие штрафы грозят самокатчикам?

Операторы кикшеринга Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» значительно увеличили штрафы за нарушения правил сервисов и ПДД. Новые «тарифы» на нарушения действуют с 27 мая. Речь идет о штрафах от самих сервисов. Они закреплены в договорах оферты, которые пользователи принимают при регистрации в приложении. Деньги спишут с привязанной карты. Также пользователя могут заблокировать на определенный срок или навсегда.

500 рублей — не поставлен самокат на парковку;

1000 рублей — проехать на самокате по пешеходному переходу;

5000 рублей — прокатиться вдвоем;

10 000 рублей — передать управление электросамокатом несовершеннолетнему;

30 000–150 000 рублей (в зависимости от оператора) — причинить вред здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя;

100 000–150 000 рублей (в зависимости от оператора) — проехаться нетрезвым на самокате.

Что говорит пленум Верховного суда РФ

Пленум Верховного суда РФ разъяснил, как наказывать за водительские преступления. И касался он лихачей на самокатах, а также моноколесах, гироскутерах и др.

Если пользователи средств индивидуальной мобильности (СИМ) не нарушают правила, то они относятся к пешеходам. Но если во время движения причинили тяжкий вред человеку, им грозит уголовная статья.

По словам судьи Верховного суда РФ Сергея Абрамова, лицо, управляющее СИМ и допустившее нарушение правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, при наличии к тому оснований несет ответственность по статье 268 УК РФ «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта». Ответственность практически такая же, как и по статье 264 УК: то есть не важно, управлял ли водитель самокатом или автомобилем. При этом понятие «Дорога» значительно расширяется. Это теперь любое место, где двигается транспортное средство.

Самокаты сегодня — это больше, чем просто развлечение для подростков, их пользователи — люди всех возрастов и профессий.

Самокат дешевле такси и не стоит в пробках. На нем можно ехать на работу или выполнять ее (курьеры доставки). Да, пока инфраструктура хромает, но жизнь диктует свои правила, в том числе и безопасности, которые нужно соблюдать в обязательном порядке.