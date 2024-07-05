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  4. 50-летняя сотрудница «Почты России» сколотила ОПГ: вместе с подругами они украли около 9 млн рублей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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50-летняя сотрудница «Почты России» сколотила ОПГ: вместе с подругами они украли около 9 млн рублей
Кадр из фильма «Шальные деньги».

50-летняя сотрудница «Почты России» сколотила ОПГ: вместе с подругами они украли около 9 млн рублей

Преступной группе из четырех сотрудниц «Почты» грозит до 10 лет лишения свободы.

Прокуратура Тульской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех тулячек. Их обвиняют в хищении чужого имущества и мошенничестве. 

В материалах дела сообщается, что преступная группа зародилась в марте 2022 года. Возглавила ее 50-летняя жительница Щекино, являющаяся сотрудником «Почты России». В свою банду женщина взяла еще трех своих знакомых, которые являлись руководителями разных почтовых отделений.

— С марта по ноябрь 2022 года соучастники похитили денежные средства в почтовых отделениях, расположенных на территориях Щекинского и Плавского районов Тульской области, на общую сумму свыше 9 млн рублей, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Почтовичек задержали сотрудники УФСБ по Тульской области. Уголовное дело направлено в Щекинский районный суд. Обвиняемым грозит наказание до десяти лет лишения свободы. На что женщины потратили деньги, не сообщается. 

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Автор:
сегодня, в 11:31 +2
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