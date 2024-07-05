«Нет страха перед человеком»: минприроды предупреждает калужан о медведе-убийце

Жителей просят воздержаться от походов в лес. Рассказываем об этом, потому что Калужские леса — совсем близко от Тулы.

В минприроды Калужской области обратились к жителям региона с просьбой воздержаться от походов в лес, а в случае посещения — проявлять осторожность. Все из-за инцидента с нападением медведя на человека.

Напомним, хищник насмерть загрыз мужчину около деревни Леоново в Износковском районе Калужской области. По словам местных жителей, медведь напал, когда погибший вышел на прогулку с собаками.

Обо всех случаях встречи с медведем и выявлением их следов калужан просят письменно сообщать в министерство и прикладывать фото и видео.

В минприроды уточняют, что в последнее время численность медведей в Калужской области заметно выросла. При этом звери ведут себя очень странно: они перестали бояться людей и регулярно выходят к населенным пунктам.

Медведи недавно появились и в Тульской области. Ранее Myslo писал, что в Труфановском охотхозяйстве егеря обнаружили следы бурого медведя. Специалисты Тульского экзотариума подтвердили сообщения о присутствии на этой территории хищника. Более того, фотографии следов медведей недалеко от дачного поселка Лесная Поляна в Щекинском районе присылали в редакцию Myslo жители.