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В Большой Туле нашли следы бурого медведя
Фото: департамент охотничьего хозяйства Минприроды Тульской области

В Большой Туле нашли следы бурого медведя

Хищник обитает в одном из охотничьих хозяйств Ленинского района.

В Труфановском охотхозяйстве тульские егеря обнаружили следы бурого медведя. Этот хищник, занесенный в Красную книгу Тульской области, обитает в крупных лесных массивах.

Медведи ведут одиночный образ жизни, питаются растительной и животной пищей. Они могут представлять опасность для человека. Следует соблюдать осторожность, находясь за пределами населенных пунктов, чтобы избежать встречи с дикими животными.

Директор департамента охотничьего хозяйства Минприроды Тульской области Андрей Момент рассказал, что позже следы хищника были обнаружены возле д. Воздремо Щекинского района, которая находится неподалёку от охотхозяйства. Местным жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

Находясь в лесу, следует избегать участков с высокой травой, носить светоотражающую одежду, передвигаться шумно и не оставлять после себя пищевые отходы. Эти меры предосторожности помогут снизить вероятность встречи с хищником.

Напомним, в апреле бурый мишка попал в объектив фотоловушки, установленной в Суворовском районе.

 

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