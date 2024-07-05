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В Туле отметят шестилетие ремесленного двора «Добродей»
Фото из архива Myslo.

В Туле отметят шестилетие ремесленного двора «Добродей»

Публикуем афишу мероприятий.

13 июля в честь 6-летия ремесленного двора состоится праздник «День Добродея». Гостей ждет «Музыка на полную катушку» — насыщенная концертная программа, в которой выступят лучшие творческие коллективы региона.

Обязательно будут развлечения «Не как у всех». Так, квест «Шесть ключей» в Кустарном антимузее пригласит разгадать загадки ключницы и проявить ремесленные добродетели.

Состоится премьера иммерсивного спектакля «Экскурсия под вопросом». В фольклорном театре «Булыжник» пройдет представление народной кукольной комедии «Театр Петрушки».

Самых непоседливых ждут «Конкурсы интересные». Будут работать игровые площадки «Игры — забавы», «Деревянные игры». Будет презентована новая напольная игра «По гусиным следам».

Каждый желающий сможет пройти квест «Чек-лист ДР» и получить приз.
Познакомиться ближе с мастерами и их ремеслом можно будет на мастер-классах по работе с деревом, металлом, по росписи филимоновской игрушки и многих других. Пройдет презентация новых мастер-классов по кастомайзингу сумок-шоперов.

Во дворе развернется «Сувенирный ряд» с уникальными тульскими изделиями. На Пряничной веранде гостей будут ждать праздничные угощения.

В творческом пространстве «РемесЛофт» состоится уникальная фотовыставка «Свое к лицу», где будут представлены женские этнографические костюмы Тульской губернии конца XIX — начала XX века.

По мотивам фотовыставки пройдет интеллектуальная игра «Знай свое». В фольклорном театре «Булыжник» будет работать выставка реплик головных уборов и костюмов, где можно будет примерить традиционный головной убор.

Кульминацией праздника станет традиционная церемония зажжения керосиновых фонарей на Фонарной аллее.

Праздник пройдет с 14.00 до 22.00. Возрастные ограничения: 6+.

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