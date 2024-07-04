  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Продавец, уборщица и студент «подарили» мошенникам больше 700 тысяч рублей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Продавец, уборщица и студент «подарили» мошенникам больше 700 тысяч рублей
Фото ru.freepik.com.

Продавец, уборщица и студент «подарили» мошенникам больше 700 тысяч рублей

По всем случаям в полиции проводят проверки.

За сутки девять жителей Тульской области обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Жертвы злоумышленников потеряли 2,8 млн рублей.

Наибольшей суммы лишился 77-летний житель Советского округа Тулы, которому позвонил якобы «сотрудник» банка и сообщил, что кто-то получил несанкционированный доступ к его банковским счетам и необходимо перевести сбережения на «безопасный» счёт. Потерпевший поверил звонившему и пополнил счета аферистов на 670 тысяч рублей. 

По такой же схеме свои деньги потеряла 49-летняя женщина из Пролетарского округа Тулы, переведя 480 тысяч рублей злоумышленникам. Работница одного из маркетплейсов Ясногорска потеряла 479 тысяч рублей, 46-летняя уборщица из Киреевского района — 328 тысяч рублей, 47-летняя уроженка Новомосковска — 300 тысяч рублей, 57-летняя продавец из Узловой — 232 тысячи рублей.

На удочку мошенников попался и 60-летний житель Пролетарского округа Тулы. Он внес 185 тысяч за якобы онлайн-обучение, после чего мошенники перестали выходить на связь.

23-летний студент из Киреевска захотел купить автомобиль, информацию о продаже которого увидел на сайте бесплатных объявлений. Молодой человек перевёл 151 тысячу рублей в качестве предоплаты, но обещанного так и не получил. Аналогичным образом лишился денег 60-летний уроженец Кимовска. Он решил купить пеноблоки и перевел 24 тысячи рублей, не убедившись в благонадежности продавца.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 12:33 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
мошенники

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Выжить в адском пекле: как переносят жару повар, бариста, раздатчики воды и ...кошки
Выжить в адском пекле: как переносят жару повар, бариста, раздатчики воды и ...кошки
В Узловском районе мужчине отрезало три пальца во время работы на станке
В Узловском районе мужчине отрезало три пальца во время работы на станке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.