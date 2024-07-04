Продавец, уборщица и студент «подарили» мошенникам больше 700 тысяч рублей

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По всем случаям в полиции проводят проверки.

За сутки девять жителей Тульской области обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Жертвы злоумышленников потеряли 2,8 млн рублей.

Наибольшей суммы лишился 77-летний житель Советского округа Тулы, которому позвонил якобы «сотрудник» банка и сообщил, что кто-то получил несанкционированный доступ к его банковским счетам и необходимо перевести сбережения на «безопасный» счёт. Потерпевший поверил звонившему и пополнил счета аферистов на 670 тысяч рублей.

По такой же схеме свои деньги потеряла 49-летняя женщина из Пролетарского округа Тулы, переведя 480 тысяч рублей злоумышленникам. Работница одного из маркетплейсов Ясногорска потеряла 479 тысяч рублей, 46-летняя уборщица из Киреевского района — 328 тысяч рублей, 47-летняя уроженка Новомосковска — 300 тысяч рублей, 57-летняя продавец из Узловой — 232 тысячи рублей.

На удочку мошенников попался и 60-летний житель Пролетарского округа Тулы. Он внес 185 тысяч за якобы онлайн-обучение, после чего мошенники перестали выходить на связь.

23-летний студент из Киреевска захотел купить автомобиль, информацию о продаже которого увидел на сайте бесплатных объявлений. Молодой человек перевёл 151 тысячу рублей в качестве предоплаты, но обещанного так и не получил. Аналогичным образом лишился денег 60-летний уроженец Кимовска. Он решил купить пеноблоки и перевел 24 тысячи рублей, не убедившись в благонадежности продавца.