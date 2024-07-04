  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Узловском районе мужчине отрезало три пальца во время работы на станке - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Узловском районе мужчине отрезало три пальца во время работы на станке
пресс-служба прокуратуры Тульской области

В Узловском районе мужчине отрезало три пальца во время работы на станке

Пострадавшего госпитализировали.

Накануне, 3 июля, 41-летний сотрудник компании «НПО ПРОМЕТ», работая на кривошипном прессе, поместил пальцы левой руки под срабатывающий элемент станка — гильотину. Мужчине отрезало три пальца. Пострадавшего госпитализировали.

Узловская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране труда.

— В ходе организованных прокуратурой общенадзорных мероприятий будет дана оценка исполнению на предприятии трудового законодательства и законодательства об охране труда, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 12:20 0
Другие статьи по темам
Место
Узловский район
Прочее
прокуратура Тульской области
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Продавец, уборщица и студент «подарили» мошенникам больше 700 тысяч рублей
Продавец, уборщица и студент «подарили» мошенникам больше 700 тысяч рублей
В Туле предприимчивый охранник магазина помогал друзьям воровать еду
В Туле предприимчивый охранник магазина помогал друзьям воровать еду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.