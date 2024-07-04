В Узловском районе мужчине отрезало три пальца во время работы на станке

пресс-служба прокуратуры Тульской области

Накануне, 3 июля, 41-летний сотрудник компании «НПО ПРОМЕТ», работая на кривошипном прессе, поместил пальцы левой руки под срабатывающий элемент станка — гильотину. Мужчине отрезало три пальца. Пострадавшего госпитализировали.

Узловская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране труда.

— В ходе организованных прокуратурой общенадзорных мероприятий будет дана оценка исполнению на предприятии трудового законодательства и законодательства об охране труда, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.