Выжить в адском пекле: как переносят жару повар, бариста, раздатчики воды и ...кошки

Каково это, работать при такой погоде на кухне ресторанов быстрого питания? На улице — жарища, в кухне — горячие блюда, работающие приборы и суета. Работники ресторана Rostic’s поделились своими лайфхаками по спасению.
Маша Скопинцева, член команды ресторана:
— Без шуток — работать тяжело. Особенно на станциях «Панировка» и «Кухня»: там на каждой — по несколько жаровень, печек, а еще фритюр! Там по 200 градусов. Мы спасаемся тем, что пьем как можно больше холодной воды, потому что водный баланс очень важен на такой работе. Вдобавок мы всегда в движении, общаемся с гостями, пить хочется всегда! Умыться холодной водой тоже, кстати, помогает.
Дарья Косова, работник кухни:
— Я тоже пью достаточно воды во время рабочего дня, но не сказала бы, что это хорошо помогает… У сотрудников кухни есть свой метод спасения от жары. На производстве есть несколько больших холодильников, в которых хранятся заготовки, можно отпроситься у менеджера и постоять несколько минут в одном из них. Это лучший способ охладиться!
Олег, официант кофейни «Пётр Петрович» в центральном парке рассказывает, что лучше всего чувствуешь жару в закрытом помещении:
— В жару медленнее соображаешь, а особенно, когда вокруг все чего-то от тебя хотят… Ещё и люди из-за жары становятся злее, работать с ними сложнее. Но качество мы стараемся не терять, обслуживанием гости всегда довольны.
Олег поделился с нами своими способами охлаждения, а также поведал о том, как помогают старшие сотрудники:
— Пьем воду со льдом, прохладные молочные коктейли, холодный кофе и лимонады. Умываемся холодной водой, и вентилятор у рабочего места помогает, конечно. Если совсем замотался, могут и отпустить пораньше со смены или поменять рабочий график. Работодатель у нас понимающий, это мне и нравится!
Отсутствие кондиционера, жар от кофемашины, взбивание молока горячим паровиком, рабочая форма, целый день на ногах: вот как работают сотрудники одной из тульских кофеен.
— Поток людей бешеный, все берут сезонные напитки, мы уже машинально их делаем, — делится бариста Ольга и Маша. — Сегодня включили кондиционер, вроде стало хорошо. Обычно спасаемся холодной водой со льдом, это освежает и помогает работать, и да — в такую жару отдыхаем чаще.
Хуже всего в кофейне приходится кухне. Сотрудники почти без перерывов стоят у плиты и печи.
— На кухне летом всегда так, — рассказал повар кофейни. — Вечно жара, запахи еды, варишь картошку и одновременно мясо жаришь. Пар, жар — красота! С утра еще нормально, а потом на кухне находиться уже невозможно, проветривание не помогает, а кондиционер спасает, когда заказов нет.
Летом многие подростки ищут себе подработку. Эти ребята раздают воду на площади. На самом солнцепеке, без вентиляторов и кондиционеров.
— У нас тут тенёк из-за навеса. Спасает то, что мы вместе, в хорошей компании! — поделились Милена, Лиза и Миша.
Парень, работающий с арендой детских машинок для катания на площади, спасается от жары и духоты любыми возможными способами:
— Мы даже купались в фонтане, чтобы хоть как-то охладиться. Сидеть на самом солнце ужасно.
Специалист по работе с молодежью, организатор молодежного пространства «Газон»:
— Жара очень утомляет, изнуряет, теряю работоспособность и координацию. Но мое рабочее время чаще всего приходится на вечер и на свежем воздухе, для меня это удобный график.
Работники «Газона» стараются пить больше воды с лимоном, носят головные уборы, прячутся в тень. В жару носят светлую одежду, обмахиваются картонками.
Самый дельный совет нам дала работница ларька на площади:
— У меня всегда в наличии влажные салфетки, чтобы обтирать запястья, локти в изгибах и сонные артерии, то есть чувствительные места, к которым идет кровоток. Это помогает телу охлаждаться. Плюс пью чай, потому что он усиливает потоотделение и становится прохладнее.
Сейчас в «Ликерке» проходит выставка «Кот и кисы». Животные на ней тоже работают! Как они чувствуют себя в такую жару?
— Наши котики хорошо переносят жару, активно двигаются. У нас работает несколько кондиционеров, все проветривается? — рассказал сотрудник выставки. — Мы стараемся поддерживать водный баланс у животных, утром и вечером, и по мере небоходимости, в течение дня меняем воду. Так что все питомцы чувствуют себя отлично, жаркая погода им не мешает.
А как вы спасаетесь от жары? Расскажите в комментариях!