Выжить в адском пекле: как переносят жару повар, бариста, раздатчики воды и ...кошки

Текст и фото Кристины Архиповой, Анны Баженовой, Марии Мухиной, Жанны Мандриковой и Сони Журавлевой

Пообщались с людьми, которым в дикую жару в тени не отсидеться – у них работа!

Каково это, работать при такой погоде на кухне ресторанов быстрого питания? На улице — жарища, в кухне — горячие блюда, работающие приборы и суета. Работники ресторана Rostic’s поделились своими лайфхаками по спасению.

Маша Скопинцева, член команды ресторана:

— Без шуток — работать тяжело. Особенно на станциях «Панировка» и «Кухня»: там на каждой — по несколько жаровень, печек, а еще фритюр! Там по 200 градусов. Мы спасаемся тем, что пьем как можно больше холодной воды, потому что водный баланс очень важен на такой работе. Вдобавок мы всегда в движении, общаемся с гостями, пить хочется всегда! Умыться холодной водой тоже, кстати, помогает.

Дарья Косова, работник кухни:

— Я тоже пью достаточно воды во время рабочего дня, но не сказала бы, что это хорошо помогает… У сотрудников кухни есть свой метод спасения от жары. На производстве есть несколько больших холодильников, в которых хранятся заготовки, можно отпроситься у менеджера и постоять несколько минут в одном из них. Это лучший способ охладиться!

Олег, официант кофейни «Пётр Петрович» в центральном парке рассказывает, что лучше всего чувствуешь жару в закрытом помещении:

— В жару медленнее соображаешь, а особенно, когда вокруг все чего-то от тебя хотят… Ещё и люди из-за жары становятся злее, работать с ними сложнее. Но качество мы стараемся не терять, обслуживанием гости всегда довольны.

Олег поделился с нами своими способами охлаждения, а также поведал о том, как помогают старшие сотрудники:

— Пьем воду со льдом, прохладные молочные коктейли, холодный кофе и лимонады. Умываемся холодной водой, и вентилятор у рабочего места помогает, конечно. Если совсем замотался, могут и отпустить пораньше со смены или поменять рабочий график. Работодатель у нас понимающий, это мне и нравится!

Отсутствие кондиционера, жар от кофемашины, взбивание молока горячим паровиком, рабочая форма, целый день на ногах: вот как работают сотрудники одной из тульских кофеен.

— Поток людей бешеный, все берут сезонные напитки, мы уже машинально их делаем, — делится бариста Ольга и Маша. — Сегодня включили кондиционер, вроде стало хорошо. Обычно спасаемся холодной водой со льдом, это освежает и помогает работать, и да — в такую жару отдыхаем чаще.

Хуже всего в кофейне приходится кухне. Сотрудники почти без перерывов стоят у плиты и печи.

— На кухне летом всегда так, — рассказал повар кофейни. — Вечно жара, запахи еды, варишь картошку и одновременно мясо жаришь. Пар, жар — красота! С утра еще нормально, а потом на кухне находиться уже невозможно, проветривание не помогает, а кондиционер спасает, когда заказов нет.

Летом многие подростки ищут себе подработку. Эти ребята раздают воду на площади. На самом солнцепеке, без вентиляторов и кондиционеров.

— У нас тут тенёк из-за навеса. Спасает то, что мы вместе, в хорошей компании! — поделились Милена, Лиза и Миша.

Парень, работающий с арендой детских машинок для катания на площади, спасается от жары и духоты любыми возможными способами:

— Мы даже купались в фонтане, чтобы хоть как-то охладиться. Сидеть на самом солнце ужасно.

Специалист по работе с молодежью, организатор молодежного пространства «Газон»:

— Жара очень утомляет, изнуряет, теряю работоспособность и координацию. Но мое рабочее время чаще всего приходится на вечер и на свежем воздухе, для меня это удобный график.

Работники «Газона» стараются пить больше воды с лимоном, носят головные уборы, прячутся в тень. В жару носят светлую одежду, обмахиваются картонками.

Самый дельный совет нам дала работница ларька на площади:

— У меня всегда в наличии влажные салфетки, чтобы обтирать запястья, локти в изгибах и сонные артерии, то есть чувствительные места, к которым идет кровоток. Это помогает телу охлаждаться. Плюс пью чай, потому что он усиливает потоотделение и становится прохладнее.

Сейчас в «Ликерке» проходит выставка «Кот и кисы». Животные на ней тоже работают! Как они чувствуют себя в такую жару?

— Наши котики хорошо переносят жару, активно двигаются. У нас работает несколько кондиционеров, все проветривается? — рассказал сотрудник выставки. — Мы стараемся поддерживать водный баланс у животных, утром и вечером, и по мере небоходимости, в течение дня меняем воду. Так что все питомцы чувствуют себя отлично, жаркая погода им не мешает.

А как вы спасаетесь от жары? Расскажите в комментариях!