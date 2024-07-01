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В Веневе Тульской области пропал пенсионер

В Веневе Тульской области пропал пенсионер

С 25 июня разыскивают Андрея Черкасова.

Мужчине — 62 года. Среди особых примет пропавшего жителя Венева — татуировка и усы. 

«ЛизаАлерт» просит сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии отряда или 112.

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