В Туле утвердили план строительства новых домов и общественных пространств

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

На ул. Братьев Жабровых будет построен 10-этажный жилой дом с подземной парковкой со встроенными нежилыми помещениями. В одном из них разместят участковый пункт полиции.

На ул. Седова в ЖК «Фамилия» возведут 25-этажный дом на 478 квартир с подземной парковкой. Для удобства и комфорта жителей застройщик сделает сквер со спортивными и детскими площадками.

Планируется расширение ул. Тульской на участке от ул. Седова до ул. Серебровской и строительство дороги, соединяющей улицы Седова и Чехова.

Еще один жилой дом на 170 квартир появится в ЖК «Притяжение» в пос. Петровский. Там же планируют построить детский сад на 75 мест. Все жилые комплексы будут обеспечены камерами видеонаблюдения с системой «Безопасный город».

На заседании рассмотрели строительство гостиницы на 183 номера в историческом центре Тулы на ул. Советской. На первом этаже расположится спортивный и конференц-зал, ресторан и магазин.

Рядом появится платный двухуровневый подземный паркинг. Также застройщик выполнит работы по перекладке асфальта на улицах Благовещенской и ул. Союзной.

Кроме того, Градсовет одобрил строительство ряда объектов производственного и торгового назначения, а также ресторана в центре областной столицы.