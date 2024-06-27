  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле утвердили план строительства новых домов и общественных пространств - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле утвердили план строительства новых домов и общественных пространств
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Туле утвердили план строительства новых домов и общественных пространств

Председатель регионального правительства Михаил Пантелеев провел заседание Градостроительно-земельного совета.

На ул. Братьев Жабровых будет построен 10-этажный жилой дом с подземной парковкой со встроенными нежилыми помещениями. В одном из них разместят участковый пункт полиции.

На ул. Седова в ЖК «Фамилия» возведут 25-этажный дом на 478 квартир с подземной парковкой. Для удобства и комфорта жителей застройщик сделает сквер со спортивными и детскими площадками.

Планируется расширение ул. Тульской на участке от ул. Седова до ул. Серебровской и строительство дороги, соединяющей улицы Седова и Чехова.

Еще один жилой дом на 170 квартир появится в ЖК «Притяжение» в пос. Петровский. Там же планируют построить детский сад на 75 мест. Все жилые комплексы будут обеспечены камерами видеонаблюдения с системой «Безопасный город».

На заседании рассмотрели строительство гостиницы на 183 номера в историческом центре Тулы на ул. Советской. На первом этаже расположится спортивный и конференц-зал, ресторан и магазин.

Рядом появится платный двухуровневый подземный паркинг. Также застройщик выполнит работы по перекладке асфальта на улицах Благовещенской и ул. Союзной.

Кроме того, Градсовет одобрил строительство ряда объектов производственного и торгового назначения, а также ресторана в центре областной столицы.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 21:45 −6
Другие статьи по темам
Событие
заседание градсоветаГрадостроительный советправительство Тульской областизастройка
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Где в Туле не будет электричества 28 июня
Где в Туле не будет электричества 28 июня
Житель Узловой незаконно лишил свободы свою знакомую
Житель Узловой незаконно лишил свободы свою знакомую
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.