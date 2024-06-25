В Новомосковске 23-летний парень упал с крыши дома

СУ СК по Тульской области.

С травмами его увезли в больницу.

Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело по факту падения 23-летнего рабочего с крыши многоквартирного дома на улице Депо в Новомосковске. С полученными травмами мужчину госпитализировали.

Инцидент произошел 23 июня. Силовики установили, что рабочий не обладал нужными навыками и не умел работать на высоте.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

— Следователями территориального следственного отдела осмотрено место происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, изъята документация, имеющая значение для следствия, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе регионального СК.