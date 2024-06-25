Обзор специальностей в вузах: где в Туле учиться дороже всего

Фото freepik.ru.

На сколько придется раскошелиться, если не прошел на бюджет.

20 июня в университетах Тулы стартовала приемная кампания. Посмотрели на сайтах тульских вузов, во сколько обойдется обучение в 2024/2025 учебном году.

ТулГУ

Дороже всего в ТулГУ учиться на «дизайне»: очная форма бакалавриата обойдется в 256 тыс. руб. в год. «Лечебное дело» в Мединституте ТулГУ стоит 194 тыс. руб. в год (только очная форма).

А вот «физическая культура», «педиатрия», «стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие», «нефтегазовое дело», «землеустройство и кадастры», «горное дело», «системы управления движением и навигация», «проектирование авиационных и ракетных двигателей», «системы управления летательными аппаратами» стоят одинаково — 179 900 руб. в год (очная форма).

ТГПУ им. Л. Н. Толстого

Здесь не такой разброс цен, как у «политеха». Дороже всего специальности, связанные с химией и информатикой.

Очная форма обучения по специальностям «химия, направленность медицинская и фармацевтическая химия», «химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность», «агрохимия», «агроинженерия», а также «прикладная информатика» обойдется в 156 510 руб. в год.

Среди самых дорогостоящих — очная форма обучения в магистратуре по специальности «физическая культура» — 196 680 руб. в год.

Тульский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова

Бакалавриат по специальностям «экономика» и «менеджмент» стоит 138 тыс. руб. в год. А очная форма магистратуры по «экономике» и «торговому делу» — 149 тыс. руб. в год.

Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России)

Самое дорогое обучение здесь по очной форме бакалавриата на «юриспруденции» — 119 тыс. руб., на квалификации специалитета «юрист» — 119 тыс. руб. Очная магистратура по «юриспруденции» обойдется в ту же сумму.

Тульский филиал Финуниверситета

Здесь самая дорогая специальность — «менеджмент». Так, очная магистратура по данной форме обучения обойдется в 162 тыс. руб. в год. Остальные направления бакалавриата — 150 тыс. руб. в год.