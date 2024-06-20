В Туле Skoda опрокинулась на крышу: в ГИБДД рассказали подробности происшествия

В Госавтоинспекции рассказали подробности аварии, которая случилась сегодня на ул. Советской в Туле. В 15.57 напротив цирка 52-летний водитель автомобиля Skoda, по предварительной информации, при повороте налево на запрещающий сигнал светофора не предоставил преимущество в движении Lada Granta и врезался в нее. В результате удара Skoda опрокинулась на крышу.

В аварии пострадали три человека — пассажирка отечественной легковушки, водитель и пассажирка иномарки. Пострадавших увезли в больницу.

Обстоятельства произошедшего установят сотрудники ГИБДД.