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В Туле Skoda опрокинулась на крышу: в ГИБДД рассказали подробности происшествия

В Туле Skoda опрокинулась на крышу: в ГИБДД рассказали подробности происшествия

В ДТП пострадали три человека.

В Госавтоинспекции рассказали подробности аварии, которая случилась сегодня на ул. Советской в Туле. В 15.57 напротив цирка 52-летний водитель автомобиля Skoda, по предварительной информации, при повороте налево на запрещающий сигнал светофора не предоставил преимущество в движении Lada Granta и врезался в нее. В результате удара Skoda опрокинулась на крышу.

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В аварии пострадали три человека — пассажирка отечественной легковушки, водитель и пассажирка иномарки. Пострадавших увезли в больницу.

Обстоятельства произошедшего установят сотрудники ГИБДД.

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Фотограф:
сегодня, в 17:12 0
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В Туле возле цирка Skoda опрокинулась на крышу
В Туле возле цирка Skoda опрокинулась на крышу
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