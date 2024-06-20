Лучший тульский таксист выступит в финале Всероссийского конкурса

Он поборется за главный приз — автомобиль.

Туляк Руслан Тесаков представит наш регион в финале Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России». Соревнования пройдут в Казани с 8 по 11 июля. Победитель получит денежный приз и новый автомобиль.

Напомним, Руслан Тесаков ранее выиграл региональный этап конкурса, который проходил в Туле в апреле. Туляку 37 лет, стаж работы в такси — 8 лет.



Фото предоставлено пресс-службой конкурса.

В Казани участников ждут три тура: теория, практика и творческий конкурс. На теории водителей проверят на знания истории, памятников культуры и географии России, действующего законодательства о такси, ПДД, а также знания основ оказания первой помощи при ДТП.

— Самым зрелищным испытанием станет второй тур — соревнования в формате дуэлей на автомобилях. Пара участников проходят полосу препятствий параллельно: «бокс», параллельная парковка, змейка задним ходом, «стоп-линия». Кто быстрее и аккуратнее проезжает дистанцию — проходит дальше. Участники видят друг друга, что создает дополнительное давление, — рассказал руководитель проекта Кирилл Казанин.

Третий этап — представление своего региона. Водители такси выступят с творческими номерами. Тема — малые города России. Судьи будут оценивать культуру речи, глубину раскрытия темы, оригинальность, костюмы, грим, артистизм и зрелищность.

Организатором конкурса выступает Общественный Совет по развитию такси при поддержке Министерства транспорта РФ, Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.