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Мать погибшей девочки из Узловой рассказала подробности смерти ребенка
Фото предосталено пресс-службой прокуратуры Тульской области.

Мать погибшей девочки из Узловой рассказала подробности смерти ребенка

Ей предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении малолетней).

Узловская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ в отношении матери малолетнего ребенка.

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Трагедия произошла в доме на ул. Володарского.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 30-летняя женщина рассказала подробности трагедии, произошедшей 16 июня в поселке Поддубный. Полагая, что ребенок уронит со стола стеклянную кружку, мать схватила дочку за руку и толкнула в комнату. Двухлетняя девочка упала и получила скрытую травму, несовместимую с жизнью.

– В ходе организованных межрайоной прокуратурой общенадзорных мероприятий будет дана оценка действиям компетентных органов по работе с семьей, поскольку она с августа 2023 года состоит в банке данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении КДН и ЗП МО Узловский район, а также на профилактическом учете в ПДН ОМВД России по Узловскому району, – отметили в пресс-службе надзорного ведомства. 

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УзловаяУзловский район

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