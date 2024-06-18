Неизвестные вырубили лес в Щёкинском районе: ущерб составил более 100 тысяч рублей

В Щекинском районе на лесном участке, предоставленном в аренду ООО «Форест траффик сайнс», неустановленное лицо вырубило 7 деревьев на сумму свыше 105 тыс. рублей. Суд взыскал ущерб с «Форест траффик сайнс» в пользу России, так как ООО не обеспечило должную охрану арендованного лесного участка.

По материалам проверки природоохранной прокуратуры следственный орган возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере). Виновных ищут.