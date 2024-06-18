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В Туле состоится спектакль по мотивам поэзии серебряного века

В Туле состоится спектакль по мотивам поэзии серебряного века

Театр «КАМ» представит новый спектакль «Серебро» (12+).

21 июня в большом зале «Октавы» пройдет премьера от независимого творческого коллектива

– Серебряный век — манкая, волнующая эпоха в нашей литературе. Время, сочетающее в себе мысли о любви, хлебе, жемчуге и переменах. Каждый поэт создавал свой язык, на котором он предавался воспоминаниям, манифестировал и бросал камни слов в толщу воды будущего, – сказано в пресс-релизе спектакля. 

В спектакле представят отрывки произведений Мандельштама, Тэффи, Гиппиус и многих других поэтов.

Спектакль начнется в 20.00. Подробности – на сайте кластера

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Октава

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