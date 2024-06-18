В Туле состоится спектакль по мотивам поэзии серебряного века

21 июня в большом зале «Октавы» пройдет премьера от независимого творческого коллектива.

– Серебряный век — манкая, волнующая эпоха в нашей литературе. Время, сочетающее в себе мысли о любви, хлебе, жемчуге и переменах. Каждый поэт создавал свой язык, на котором он предавался воспоминаниям, манифестировал и бросал камни слов в толщу воды будущего, – сказано в пресс-релизе спектакля.

В спектакле представят отрывки произведений Мандельштама, Тэффи, Гиппиус и многих других поэтов.

Спектакль начнется в 20.00. Подробности – на сайте кластера.