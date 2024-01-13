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Попытка убийства 7-летней девочки в Узловой: дело передано в прокуратуру
Фото из архива Myslo.ru.

Попытка убийства 7-летней девочки в Узловой: дело передано в прокуратуру

Расследование уголовного дела о попытке убийства ребенка завершено, сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Следственным отделом по Узловой СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство.

9 августа 2023 года в доме в п. Дубовка Узловского района 46-летний житель поселка в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта избил 7-летнюю падчерицу руками и ногами.

Вернувшаяся с работы мамы девочки, увидев телесные повреждения дочери незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи и сотрудников полиции. Ребенок был госпитализирован, полученные травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью. В настоящее время жизни малолетней ничего не угрожает.

В ходе следствия мужчине было предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетней. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Следователями СК России по Тульской области собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершенному преступлению. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

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УзловаяТульская область
 

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