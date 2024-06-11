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Тулякам предложат более 1500 вакансий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса

Тулякам предложат более 1500 вакансий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса

Ярмарка вакансий пройдёт 13 июня в кадровом центре «Работа России».

13 июня кадровый центр «Работа России» приглашает туляков на ярмарку трудоустройства на вакансии предприятий оборонно-промышленного комплекса. Работодатели предложат более 1500 вакантных рабочих мест для соискателей с разным опытом работы и квалификацией.

Вакансии с заработной платой выше 70 000 рублей: регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3-4-го разряда (от 90 000 руб.), оператор станков с программным управлением (от 85 000 руб.),
слесарь механосборочных работ от (126 000 руб.), фрезеровщик 3-5-го разряда (от 75 000 руб.), токарь 3-5-го разряда (от 70 000 руб.).

В программе открытого отбора предприятия:

  • АО «Машзавод „Штамп“»;
  • АО «Октава»;
  • АО «НПО „Сплав“ им. А. Н. Ганичева»;
  • АО «КБП»;
  • АО «Тулаточмаш»;
  • ПАО «НПО „Стрела“»;
  • АО «Тульский патронный завод»;
  • ПАО «Завод Тула»;
  • АО «АК „Туламашзавод“»;
  • ПАО «НПО „Базальт“»;
  • АО «ОКБ „Октава“»;
  • ПАО «ИТОЗ»;
  • АО «ЦКБА».

Открытый отбор состоится 13 июня в здании Кадрового центра «Работа
России» по адресу: ул. Демонстрации, 34. Время проведения: с 14.00 до 16.00.

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