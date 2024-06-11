Тулякам предложат более 1500 вакансий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса

13 июня кадровый центр «Работа России» приглашает туляков на ярмарку трудоустройства на вакансии предприятий оборонно-промышленного комплекса. Работодатели предложат более 1500 вакантных рабочих мест для соискателей с разным опытом работы и квалификацией.

Вакансии с заработной платой выше 70 000 рублей: регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3-4-го разряда (от 90 000 руб.), оператор станков с программным управлением (от 85 000 руб.),

слесарь механосборочных работ от (126 000 руб.), фрезеровщик 3-5-го разряда (от 75 000 руб.), токарь 3-5-го разряда (от 70 000 руб.).

В программе открытого отбора предприятия:

АО «Машзавод „Штамп“ » ;

» АО «Октава»;

АО «НПО „Сплав“ им. А. Н. Ганичева»;

АО «КБП»;

АО «Тулаточмаш»;

ПАО «НПО „Стрела“ » ;

» АО «Тульский патронный завод»;

ПАО «Завод Тула»;

АО «АК „Туламашзавод“ » ;

» ПАО «НПО „Базальт“ » ;

» АО « ОКБ „Октава“ » ;

« » ПАО «ИТОЗ»;

АО «ЦКБА».

Открытый отбор состоится 13 июня в здании Кадрового центра «Работа

России» по адресу: ул. Демонстрации, 34. Время проведения: с 14.00 до 16.00.