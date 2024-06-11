Тулякам предложат более 1500 вакансий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса

13 июня кадровый центр «Работа России» приглашает туляков на ярмарку трудоустройства на вакансии предприятий оборонно-промышленного комплекса. Работодатели предложат более 1500 вакантных рабочих мест для соискателей с разным опытом работы и квалификацией.
Вакансии с заработной платой выше 70 000 рублей: регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3-4-го разряда (от 90 000 руб.), оператор станков с программным управлением (от 85 000 руб.),
слесарь механосборочных работ от (126 000 руб.), фрезеровщик 3-5-го разряда (от 75 000 руб.), токарь 3-5-го разряда (от 70 000 руб.).
В программе открытого отбора предприятия:
- АО «Машзавод „Штамп“»;
- АО «Октава»;
- АО «НПО „Сплав“ им. А. Н. Ганичева»;
- АО «КБП»;
- АО «Тулаточмаш»;
- ПАО «НПО „Стрела“»;
- АО «Тульский патронный завод»;
- ПАО «Завод Тула»;
- АО «АК „Туламашзавод“»;
- ПАО «НПО „Базальт“»;
- АО «ОКБ „Октава“»;
- ПАО «ИТОЗ»;
- АО «ЦКБА».
Открытый отбор состоится 13 июня в здании Кадрового центра «Работа
России» по адресу: ул. Демонстрации, 34. Время проведения: с 14.00 до 16.00.