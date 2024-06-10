В Тульской области за первую неделю купального сезона утонули шесть человек

Фото из архива Myslo.

Статистику происшествий на водных объектах озвучили на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве.

В Тульской области с начала купального сезона утонули шесть человек. Происшествия случились в деревне Юшково Одоевского района, на реке Красивая Меча в Ефремове, в селе Кошино Киреевского района, в Богородицке, также два случая произошли в Туле.

Основные причины гибели людей: купание в необорудованных местах, в состоянии опьянения и оставление детей без надзора взрослых.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев поручил ведомствам усилить информационную работу:

— За первую неделю погибло шесть человек. Это нонсенс!