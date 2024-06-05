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Юные туляки могут стать участниками кастинга на шоу Тины Канделаки «Умнее всех»

Юные туляки могут стать участниками кастинга на шоу Тины Канделаки «Умнее всех»

Победитель получит возможность попасть в следующий сезон интеллектуального шоу и ответить на вопросы ведущей в студии.

Условия кастинга: раз в месяц телеканал «Пятница!» будет публиковать ролик с вопросами от Тины Канделаки в аккаунте вертикальных приложений Yappy.

Участникам кастинга нужно записать видео с ответом на все вопросы и выложить их там же с хештегом #ЯУМНЕЕВСЕХ. В конце месяца определят победителей и опубликуют пять лучших видео. Авторы роликов-победителей получат возможность попасть в новый сезон интеллектуальной телевикторины «Умнее всех».

Видео с заданиями будут публиковаться до декабря включительно. Всего состоится шесть этапов кастинга. К участию приглашаются дети от 9 до 15 лет.


 

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Автор:
сегодня, в 12:20 +2
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