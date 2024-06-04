В Туле водитель ГАЗели спас торопливого водителя

Утром 3 июня на ул. Судейского в Туле чересчур торопливый водитель едва не спровоцировал лобовое ДТП. Запись с моментом «некрасивой» дорожной ситуации опубликовали в телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула».

На кадрах видно, что автомобилист ушел от опасности в самый последний момент и только благодаря тому, что водитель идущей впереди грузовой ГАЗели снизил скорость. Пользователи предположили, что «спаситель» сделал это потому, что смог правильно просчитать дорожную обстановку.

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