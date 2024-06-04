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В Туле водитель ГАЗели спас торопливого водителя

В Туле водитель ГАЗели спас торопливого водителя

Видео с опасной дорожной ситуацией опубликовали в Сети.

Утром 3 июня на ул. Судейского в Туле чересчур торопливый водитель едва не спровоцировал лобовое ДТП. Запись с моментом «некрасивой» дорожной ситуации опубликовали в телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула».

На кадрах видно, что автомобилист ушел от опасности в самый последний момент и только благодаря тому, что водитель идущей впереди грузовой ГАЗели снизил скорость. Пользователи предположили, что «спаситель» сделал это потому, что смог правильно просчитать дорожную обстановку.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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