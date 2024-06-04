Где в Туле не будет света 5 июня

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. М. Горького, 225-261 (нечётн.), 210-262 (чётн.), 20, 66,
- ул. Курковая, 76-86 (чётн.),
- Щегловский пр-д, 2, 4, 6, 8, 10,
- пр-т Ленина, 141,
- ул. Ствольная, 37-45 (нечётн.), 34, 36,
- ул. Луначарского, 132-170 (чётн.), 134-а, 162-а,
- ул. Курковая, 9-б,
- ул. Ф. Энгельса, 34, 36, 38, 42, 44-а, 44-б, 46,
- ул. Гоголевская, 51-а,
- ул. Оружейная, 15 к. 1, 23, 26, 32, 34, 36,
- ул. Болдина, 124,
- ул. Михеева, 3, 3-а, 4, 5, 5-а, 7, 7-а, 9, 9-а,
- ул. Демьянова, 22, 24,
- ул. Перекопская, 3-а,
- п. Маслово: Есенинский бульвар,
- Белоусовский бульвар,
- ул. Васильковая, 10,
- ул. Ландышевая, 18.