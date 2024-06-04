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Юные зареченские дзюдоисты получили обновлённую спортплощадку
Фото предоставлено ДЮСК «Чемпион»

Юные зареченские дзюдоисты получили обновлённую спортплощадку

В новом учебном году тренировки станут более комфортными и разнообразными.

Накануне отъезда в летний оздоровительный лагерь воспитанники детского спортивного клуба «Чемпион» протестировал обновленную уличную спортивную площадку.

На средства фонда Президентских грантов там оборудовали резиновое покрытие, установили баскетбольное кольцо, а чтобы мяч не улетал за территорию, увеличили высоту забора.

По словам руководителя клуба Виталия Корякина, всё это позволит сделать тренировки юных спортсменов более комфортными, разнообразными и безопасными. Со временем спортплощадка будет доработана – там появятся скамейки и ворота для мини-футбола.

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Поздравить юных спортсменов с началом летних каникул пришел заместитель руководителя тульского отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Андросов. Он пожелал ребятам активного, безопасного и интересного отдыха и подарил им мячи для предстоящих тренировок.

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