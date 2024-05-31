«Мы вдохновляемся тульским характером»: местные дизайнеры представили свои коллекции

— Бренду два года. Он рожден в Туле для туляков. Никогда не думал, что буду заниматься одеждой, но в марте 2022 года что-то щелкнуло. Решил - надо попробовать. Изначально бренд специализировался на кастоме: расписывали футболки для друзей и одноклассников. В один момент это стало невыгодно. И тогда я понял, что к дизайну одежды у меня невообразимая любовь. Очень здорово, когда из 2-3 кусочков ткани что-то получается. Решил попробовать что-то новое, но это оказалось непросто. Когда приходишь в швейный цех и говоришь, что хочешь сшить 5-6 футболок, слышишь - «До свидания»… Тем не менее, всё получилось. Сегодня я презентую скромную коллекцию, которая выйдет в ближайшее время.