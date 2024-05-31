«Мы вдохновляемся тульским характером»: местные дизайнеры представили свои коллекции

31 мая в рамках III Межрегионального «Креафеста» тульские дизайнеры продемонстрировали коллекции своей одежды.
Первым локальным брендом, представившим зрителям сразу две коллекции, стал «Варнак». В этом году дизайнер Светлана Князева взяла гран-при фестиваля Fashion Style. Первая коллекция «Хочу жару» — яркая, летняя, эклектичная. Вторая — «Трудовые будни» — полностью противоречит названию: дерзкие и смелые наряды впишутся далеко не в каждый дресс-код.
Светлана Князева
— В этой коллекции вдохновилась Тулой и мастерами. Хотелось показать что-то новое, того, чего еще не было в городе.
Современную городскую тему продолжил бренд «Оуклет». Главный посыл — выразить дух Тулы через одежду. Молодой дизайнер Михаил Булаев рассказал о своем творческом пути:
Михаил Булаев
— Бренду два года. Он рожден в Туле для туляков. Никогда не думал, что буду заниматься одеждой, но в марте 2022 года что-то щелкнуло. Решил - надо попробовать. Изначально бренд специализировался на кастоме: расписывали футболки для друзей и одноклассников. В один момент это стало невыгодно. И тогда я понял, что к дизайну одежды у меня невообразимая любовь. Очень здорово, когда из 2-3 кусочков ткани что-то получается. Решил попробовать что-то новое, но это оказалось непросто. Когда приходишь в швейный цех и говоришь, что хочешь сшить 5-6 футболок, слышишь - «До свидания»… Тем не менее, всё получилось. Сегодня я презентую скромную коллекцию, которая выйдет в ближайшее время.
Десятки моделей представили повседневную базовую одежду для мужчин и женщин.
Следующий региональный бренд — BOOOMERANGS - создает молодежную унисексовую одежду и аксессуары средней ценовой категории. Дизайнер — Валерий Чуриков. Бренд вдохновляется современными течениями, трендами и блогерами.
Базовые модели выполнены в стиле минимализм, преимущественно в черных тонах. А вот худи — в ярких кислотных цветах.
Бренд «Филимон» создали в школе креативных индустрий. Его представила одна из дизайнеров Ольга Шевченко. Коллекцию разработали специально для показа на выставке «Россия».
Ольга Шевченко
— Мы представили всего десять моделей, но пока не реализовали их как коммерческую историю. Надеемся довести дело до конца.
Смелые принты и вышивки на одежде базового кроя выполнены на основе ярких элементов филимоновской игрушки.