Труп младенца в контейнере в Туле: уголовное дело будет прекращено

В начале апреля мы писали, что труп ребенка в пластиковом контейнере был найден в гаражах на улице Сурикова. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Спустя пару недель следователи сумели установить родителей малыша. Ими оказались 17-летняя девушка и ее 20-летний молодой человек.

По предварительной информации, мама ребенка не наблюдалась у врачей и рожала самостоятельно. Через неделю после рождения ребенок умер и родители решили самостоятельно захоронить его: положили труп в контейнер и закопали в снегу за гаражами.

По нашей информации, смерть ребенка действительно не носит криминального характера. Возбужденное уголовное дело в ближайшее время будет прекращено.