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Алексей Дюмин назначен секретарем Госсовета РФ

Алексей Дюмин назначен секретарем Госсовета РФ

Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначен на пост секретаря Государственного Совета РФ. Об этом сообщает Кремль.

Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, появился сегодня на сайте Кремля. Указ вступил в силу с сегодняшнего дня.

Основные задачи, которым будет заниматься Алексей Дюмина в качестве секретаря Госсовета РФ:

  • Содействие президенту России по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики России и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.
  • Подготовка предложений президенту России по вопросам, связанным с определением приоритетных направлений и целей социально-экономического развития государства, основных направлений регионального и муниципального развития, а также формирование механизмов эффективного осуществления такого развития и содействие их реализации, в том числе на федеральных территориях.
  • Подготовка предложений президенту России по важнейшим вопросам государственного строительства, укрепления основ федерализма и местного самоуправления, а также по вопросам, касающимся взаимоотношений России, ее субъектов и муниципальных образований.
  • Подготовка предложений президенту России по вопросам формирования механизмов согласованного функционирования и взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, повышения эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ, глав муниципальных образований.
  • Содействие президенту России при использовании им согласительных процедур для разрешения разногласий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ, а также между органами государственной власти субъектов РФ.
  • Рассмотрение по предложению президента России проектов федеральных законов и указов президента России, имеющих общегосударственное значение.
  • Обсуждение основных параметров проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, а также информации правительства России о ходе исполнения федерального бюджета и о реализации национальных целей развития России.
  • Обсуждение основных вопросов кадровой политики в России.

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сегодня, в 09:06 +2
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