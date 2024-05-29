Алексей Дюмин назначен секретарем Госсовета РФ

Бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначен на пост секретаря Государственного Совета РФ. Об этом сообщает Кремль.

Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, появился сегодня на сайте Кремля. Указ вступил в силу с сегодняшнего дня.

Основные задачи, которым будет заниматься Алексей Дюмина в качестве секретаря Госсовета РФ: