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В первый день чемпионата и первенства ЦФО тульские легкоатлеты завоевали семь медалей
Фото пресс-службы Тульской областной федерации лёгкой атлетики.

В первый день чемпионата и первенства ЦФО тульские легкоатлеты завоевали семь медалей

С 28 по 30 мая в Брянске проходят чемпионат и первенство Центрального федерального округа по лёгкой атлетике.

Сборная Тульской области завоевала 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали. Туляки оказались сильнейшими в мужском и женском коротком спринте. Золото в беге на 100 м у Александра Ефимова (10,74 с) и Анастасии Волковой (12,34 с).

Среди девушек до 16 лет серебром на стометровке отметилась Олеся Герасимова. У юношей здесь бронза у Алексея Смирнова.

В этой же возрастной категории серебро в толкании ядра завоевала Фабиана Елистратова. Среди юниорок до 20 лет третье место у Анастасии Мишиной в беге на 1500 м. 

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И наконец, золотую медаль в прыжках в длину среди юношей до 16 лет с результатом 6 м 64 см завоевал Максим Антонов (на фото в центре). Это очередной большой успех 15-летнего туляка и его молодого тренера Олега Регурецкого. 
 

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