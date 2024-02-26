Стрельба у кафе: полиция объявила в розыск 26-летнего предпринимателя Сергея Галицкого

Видео «Алексин Сейчас»

В результате разборок со стрельбой у кафе «Встреча» в Алексине пострадал мужчина: подозреваемый выстрелил ему в живот. Потерпевший в больнице.

В ночь на 23 февраля у алексинского кафе «Встреча» на ул. Героев Алексинцев произошли разборки, в ходе которых пострадал молодой человек. ЧП попало на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина подошел к автомобилю и достал из него пистолет. Выстрелил в сторону дороги. На звук пришли еще несколько мужчин. Еще выстрел — один из мужчин ранен, стрелок убегает.

Как сообщили Myslo в УМВД по Тульской области, за совершение особо тяжного преступления сотрудники полиции разыскивают 26-летнего Сергея Галицкого из Алексина.

— В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Алексинский» поступило сообщение из государственного учреждения здравоохранения о пациенте, который поступил к ним с огнестрельным ранением брюшной полости, — сообщили в ведомстве. — По предварительной информации, около одного из местных кафе, расположенного по улице Героев Алексинцев, 26-летний местный житель, используя огнестрельное оружие, произвел выстрел в потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия.

Полиция установливает обстоятельства произошедшего и ищет злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

Управление МВД России по Тульской области просит граждан, обладающих информацией о местонахождении Галицкого Сергея Валериевича, 1997 г. р., сообщить по телефонам: +7-48753-4-00-02, +7-487534-12-39.