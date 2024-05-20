Туляк сжёг релейный шкаф на ж/д станции: ему грозит до 20 лет колонии 

В Туле 28-летний мужчина обвиняется в диверсии. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По информации Myslo, 4 ноября 2023 года обвиняемый сжег релейный шкаф, расположенный на 363-м километре перегона Бобрик-Донской — Гранки. Мужчина взял с собой гвоздодер, чтобы вскрыть шкаф, после чего облил его горючим, поджег и скрылся. В результате происшествия шкаф полностью выгорел.

Обвиняемого задержали в кратчайшие сроки и арестовали. По нашей информации, мужчина трудился в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов. Ранее не судим.