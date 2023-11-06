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На станции в Тульской области сожгли ж/д оборудование

На станции в Тульской области сожгли ж/д оборудование

По данным Telegram-канала SHOT, оборудование облили воспламеняющейся жидкостью.

Ночью в Узловском районе возле деревне Никольская на 363-м километре перегона Бобрик-Донской — Гранки неизвестные сожгли ж/д оборудование. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что аппаратура выдала ложную занятость одного из путей, дежурный отправился проверять и обнаружил, что релейный шкаф полностью выгорел.

По предварительным данным, неизвестные вскрыли оборудование, облили воспламеняющейся жидкостью и подожгли. По нашей информации, релейный шкаф оперативно заменили. На движение поездов происшествие не повлияло.

Поджигателей разыскивают.

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вчера, в 14:25 +1
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