На станции в Тульской области сожгли ж/д оборудование

Ночью в Узловском районе возле деревне Никольская на 363-м километре перегона Бобрик-Донской — Гранки неизвестные сожгли ж/д оборудование. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что аппаратура выдала ложную занятость одного из путей, дежурный отправился проверять и обнаружил, что релейный шкаф полностью выгорел.

По предварительным данным, неизвестные вскрыли оборудование, облили воспламеняющейся жидкостью и подожгли. По нашей информации, релейный шкаф оперативно заменили. На движение поездов происшествие не повлияло.

Поджигателей разыскивают.