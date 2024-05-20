Объединение фанатов «Арсенала» требуют признать экстремистским

Фото Алексея Пирязева

Объединение футбольных фанатов «Арсенала» «Киборги» могут признать экстремистским. С соответствующим исковым заявлением в Министерство юстиции РФ обратилась прокуратура Тульской области. Ведомство требует запретить деятельность организации.

По нашей информации, в состав объединения входят не менее 10 фанатов «Арсенала». Принятый в члены организации обязан участвовать в драках с фанатскими группировками других клубов, в силовых тренировках с элементами единоборств и спаррингов, а также в разрешении конфликтов.

«Киборги» привлекли внимание правоохранительных органов за пропаганду нацистской и экстремистской идеологии. Их лидер также неоднократно был привлечен к административной ответственности за распространение экстремистских материалов в соцсетях.

Члены сообщества были замечены в других правонарушениях — в частности, в драках с болельщиками различных футбольных клубов и с лицами неславянской внешности.

Судебное заседание состоится в Тульском областном суде 5 июня.