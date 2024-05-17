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Туляк не платил алименты своему ребёнку и поплатился за это
Фото ru.freepik.com.

Туляк не платил алименты своему ребёнку и поплатился за это

Рецидивист отказывался помогать несовершеннолетнему сыну, и суд назначил ему полтора года исправительных работ.

Ранее постановлением мирового судьи мужчину привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) и назначили наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов. Наказание полностью он отбывать не стал и к погашению задолженности по алиментам не приступил. Подсудимый не был трудоустроен, уважительных причин для неуплаты алиментов не имел. Общая сумма долга у мужчины по уплате алиментов составила 36 000 рублей.

Приговором суда от 16 мая 2024 года мужчине назначено наказание в виде полутора лет исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы. 

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