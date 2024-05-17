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К волейбольной «Тулице» присоединилась Виктория Боброва

К волейбольной «Тулице» присоединилась Виктория Боброва

Доигровщица перешла в тульскую команду из саратовского «Протона».

Тульскую волейбольную команду пополнила Виктория Боброва — позиция «доигровщица». 

Родилась 6 июня 1997 года в Санкт-Петербурге. Спортивное звание — мастер спорта России.

Клубная карьера:

  • «Экран» (Санкт-Петербург) — 2013-2015;
  • «Ленинградка-2» (Санкт-Петербург) — 2014-2019;
  • «ЮЗГУ-Атом» (Курск) — 2019-2020;
  • «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 2020-2022;
  • «Протон-Саратов» (Саратовская область) — 2022-2024;
  • с 2024 года — «Тулица».

Достижения:

  • серебряный призёр Высшей лиги «Б» (2015);
  • бронзовый призер чемпионата России (2023);
  • серебряный призер Кубка губернатора Калининграда.

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