К волейбольной «Тулице» присоединилась Виктория Боброва

Тульскую волейбольную команду пополнила Виктория Боброва — позиция «доигровщица».
Родилась 6 июня 1997 года в Санкт-Петербурге. Спортивное звание — мастер спорта России.
Клубная карьера:
- «Экран» (Санкт-Петербург) — 2013-2015;
- «Ленинградка-2» (Санкт-Петербург) — 2014-2019;
- «ЮЗГУ-Атом» (Курск) — 2019-2020;
- «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 2020-2022;
- «Протон-Саратов» (Саратовская область) — 2022-2024;
- с 2024 года — «Тулица».
Достижения:
- серебряный призёр Высшей лиги «Б» (2015);
- бронзовый призер чемпионата России (2023);
- серебряный призер Кубка губернатора Калининграда.