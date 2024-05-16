Зимой в Новомосковске на женщину упала наледь: сейчас она требует компенсацию 225 тысяч рублей

29 января 2024 года жительница Новомосковска вышла из подъезда, и на нее упала наледь. Женщина вызвала бригаду скорой медицинской помощи, ее госпитализировали в травматологическое отделение ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница». Позже она обратилась в суд, где ответчиком выступила УК, в чьей ведомости находится дом: в её обязанности входит очистка крыши дома от снега и наледи.

13 мая 2024 года в ходе предварительного судебного заседания заслушаны объяснения сторон. Дело признано подготовленным, назначено судебное заседание на 3 июля 2024 года.