В Плавске тракторист раздавил рабочего о стену склада

Плавские следователи завершили расследование дела в отношении работника местного сельхозпредприятия. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

Как установили следователи, 21 февраля 2024 года на территории склада сельскохозяйственного предприятия в Плавском районе во время производства погрузочно-разгрузочных работ водитель трактора не заглушил двигатель машины и не поставил ее на ручной тормоз.

Не убедившись в безопасности маневра и отсутствии поблизости людей, тракторист начал движение и прижал рабочего ковшом к стене склада. В результате указанных действий потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

В пресс-службе СК отметили, что по делу собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.