  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водитель Lexus решил, что ему можно - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле водитель Lexus решил, что ему можно

В Туле водитель Lexus решил, что ему можно

Видео с нарушителем появилось в Сети.

На ул. Болдина в Туле водитель автомобиля Lexus нарушил правила дорожного движения, совершив выезд на встречную полосу. Видео с моментом нарушения опубликовали в телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула»

«20 апреля 2024, снято в 16:51. Тула, перекресток улиц Болдина и ул. 1-я Трубная. Lexus можно и по встречке…», — прокомментировал автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
Под Тулой «карма» просвистела мимо нарушителя ПДД
Дежурная часть
Под Тулой «карма» просвистела мимо нарушителя ПДД
сегодня, в 13:36, 18 1739 1
Тулячка вышла из подъезда и увидела «мастера парковки»
Дежурная часть
Тулячка вышла из подъезда и увидела «мастера парковки»
вчера, в 20:03, 16 2706 -1
В Туле лихач на Honda Pilot пролетел по встречке и устроил ДТП: видео
Дежурная часть
В Туле лихач на Honda Pilot пролетел по встречке и устроил ДТП: видео
вчера, в 17:14, 37 2999 4
В Туле водитель едва не устроил лобовое ДТП на ровном месте
Дежурная часть
В Туле водитель едва не устроил лобовое ДТП на ровном месте
24 апреля, в 20:27, 14 1839 0
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 20:03 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тулячка завоевала третью золотую медаль на первенстве России по плаванию
Тулячка завоевала третью золотую медаль на первенстве России по плаванию
Как будут работать тульские поликлиники в майские праздники
Как будут работать тульские поликлиники в майские праздники
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.