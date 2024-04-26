Тулячка завоевала третью золотую медаль на первенстве России по плаванию

Фото Федерации плавания России.

С 23 по 26 апреля Краснодаре в проходит первенство России по плаванию среди юношей и девушек. В соревнованиях принимают участие 1000 спортсменов из 70 регионов страны.

25 апреля воспитанница тульской спортшколы «Восток» Татьяна Горбунова завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров брассом. Результат спортсменки — 1.10.31.

Отметим, что это третья медаль для Татьяны на данных соревнованиях. Тулячка также стала первой на дистанции 200 метров брассом, кроме того, она добыла золото на дистанции 50 метров брассом с рекордом турнира.

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