В Дубенском районе бесправный водитель устроил ДТП и сбежал с места

Фото УГИБДД по Тульской области.

24 апреля в 6.30 на 12-м километре автодороги Дубна — Скоморошки — Тула — Белев Дубенского района 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 не справился с управлением и вылетел в кювет.

В ДТП пострадал 28-летний пассажир авто. Его госпитализировали.

Водитель с места происшествия скрылся.

Но сотрудники Госавтоинспекции разыскали его в кратчайшие сроки.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, у молодого человека нет права управления транспортными средствами. К тому же, «десятка» не зарегистрирована в установленном порядке.