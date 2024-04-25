Госавтоинспекция рассказала подробности смертельного ДТП в Щёкинском районе

Стали известны подробности массового ДТП, которое случилось сегодня, 25 апреля, в Щёкинском районе. В 10.31 на 14-м километре автодороги Захаровка — Советск 62-летний водитель автомобиля Ford Focus, по предварительной информации, при совершении обгона врезался во встречные ВАЗ-2104, ГАЗ и попутную Toyota Land Cruiser.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, водитель Ford скончался на месте происшествия. Травмы получили водитель автомобиля ГАЗ и пассажир Toyota. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.