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Госавтоинспекция рассказала подробности смертельного ДТП в Щёкинском районе

Госавтоинспекция рассказала подробности смертельного ДТП в Щёкинском районе

Столкнулись Ford, ВАЗ-2104, ГАЗ и Toyota.

Стали известны подробности массового ДТП, которое случилось сегодня, 25 апреля, в Щёкинском районе. В 10.31 на 14-м километре автодороги Захаровка — Советск 62-летний водитель автомобиля Ford Focus, по предварительной информации, при совершении обгона врезался во встречные ВАЗ-2104, ГАЗ и попутную Toyota Land Cruiser.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, водитель Ford скончался на месте происшествия. Травмы получили водитель автомобиля ГАЗ и пассажир Toyota. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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