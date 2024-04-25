В Туле открыли сквер Академика Легасова

Фото пресс-службы администрации Тулы.

25 апреля в микрорайоне Северная Мыза состоялось торжественное открытие сквера Академика Легасова.

Напомним, в декабре 2023 года депутаты Тульской городской Думы единогласно поддержали решение о присвоении имени Академика Легасова скверу в микрорайоне, который передан застройщиком на баланс муниципалитета.

Новый сквер — это точка притяжения для жителей. Через всю территорию проходит русло реки, как символа жизни. Как сообщает администрация Тулы, запустить искусственный водоем планируется 1 мая.

— Не случайно сквер получил имя академика Валерия Легасова, который боролся за сохранение жизни на земле. Сквер в память о Герое России, нашем земляке появился в Северной Мызе по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Хочется, чтобы жители микрорайона, гуляя здесь, останавливались возле памятного места и вспоминали подвиг нашего великого земляка. 38 лет назад ликвидаторы спасли мир: если бы не их подвиг, новые поколения могли не родиться. Историю делают личности — вот Валерий Легасов был личностью. Человеком, который кроме знаний, обладал аналитическим складом ума, умением принимать решения, мужеством и героизмом. Особые слова благодарности накануне годовщины аварии на Чернобыльской АЭС мы адресуем всем ликвидаторам, — обратилась к собравшимся заместитель главы администрации города Тулы Инесса Фельдман.

В завершение церемонии была объявлена минута молчания. Присутствующие возложили цветы к барельефу Валерия Легасова.