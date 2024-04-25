  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле открыли сквер Академика Легасова - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле открыли сквер Академика Легасова
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле открыли сквер Академика Легасова

Через всю территорию сквера проходит русло реки.

25 апреля в микрорайоне Северная Мыза состоялось торжественное открытие сквера Академика Легасова.

Напомним, в декабре 2023 года депутаты Тульской городской Думы единогласно поддержали решение о присвоении имени Академика Легасова скверу в микрорайоне, который передан застройщиком на баланс муниципалитета.

Новый сквер — это точка притяжения для жителей. Через всю территорию проходит русло реки, как символа жизни. Как сообщает администрация Тулы, запустить искусственный водоем планируется 1 мая.

— Не случайно сквер получил имя академика Валерия Легасова, который боролся за сохранение жизни на земле. Сквер в память о Герое России, нашем земляке появился в Северной Мызе по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Хочется, чтобы жители микрорайона, гуляя здесь, останавливались возле памятного места и вспоминали подвиг нашего великого земляка. 38 лет назад ликвидаторы спасли мир: если бы не их подвиг, новые поколения могли не родиться. Историю делают личности — вот Валерий Легасов был личностью. Человеком, который кроме знаний, обладал аналитическим складом ума, умением принимать решения, мужеством и героизмом. Особые слова благодарности накануне годовщины аварии на Чернобыльской АЭС мы адресуем всем ликвидаторам, — обратилась к собравшимся заместитель главы администрации города Тулы Инесса Фельдман.

В завершение церемонии была объявлена минута молчания. Присутствующие возложили цветы к барельефу Валерия Легасова.

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 16:04 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
сквер Академика Легасова

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Госавтоинспекция рассказала подробности смертельного ДТП в Щёкинском районе
Госавтоинспекция рассказала подробности смертельного ДТП в Щёкинском районе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.