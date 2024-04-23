В ТЦ «РИО» в Туле эвакуировали посетитетей

Фото из архива Myslo.

23 апреля, в районе 10 часов утра в ТЦ «РИО» сработала пожарная сигнализация. Всех присутствующих эвакуировали.

К зданию прибыли сразу несколько единиц техники. Как утверждают очевидцы, произошло возгорание проводки. Примерно в 10.10 ситуация стабилизировалась и вход в здание открыли для посетителей.

В «РИО» Myslo отказались комментировать ситуацию, отметив, что торговый центр работает в обычном режиме.

UPD. от 11.45: Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, в здании произошло короткое замыкание без последующего возгорания. На место выезжали сотрудники ведомства.