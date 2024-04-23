Предприятия ОПК приглашают туляков на ярмарку вакансий

26 апреля с 14.00 до 16.00 в здании Кадрового центра «Работа России» пройдет ярмарка трудоустройства. Работодатели из отрасли оборонно-промышленного комплекса, а также управление Росгвардии по Тульской области представят порядка 250 рабочих мест.
В ярмарке вакансий примут участие такие предприятия:
- АО «Машзавод «Штамп»;
- АО «Октава»;
- НПО «Сплав им. А. Н. Ганичева»;
- АО «КБП»;
- АО «Тулаточмаш»;
- НПО «Стрела»;
- Тульский патронный завод;
- ПАО «Завод Тула»;
- Туламашзавод;
- НПО «Базальт»;
- ОКБ «Октава»;
- ПАО «ИТОЗ»;
- АО «ЦКБА»;
- ООО «Металлопрокатный завод»;
- филиал ОАО «РЖД»;
- Управление Росгвардии по Тульской области.
Работодатели предложат вакансии, которые возглавляют топ самых востребованных в Тульской области:
- инженер-технолог,
- токарь,
- оператор станков с программным управлением,
- слесарь механосборочных работ,
- электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
- термист,
- швея,
- инженер-технолог,
- водитель,
- фрезеровщик и др.
Открытый отбор позволяет каждому соискателю с разным опытом работы и квалификации пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет.
Ярмарка вакансий по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34 (второй этаж).