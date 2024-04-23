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Предприятия ОПК приглашают туляков на ярмарку вакансий
Фото Центра занятости Тульской области.

Предприятия ОПК приглашают туляков на ярмарку вакансий

Соискателям представят порядка 250 рабочих мест.

26 апреля с 14.00 до 16.00 в здании Кадрового центра «Работа России» пройдет ярмарка трудоустройства. Работодатели из отрасли оборонно-промышленного комплекса, а также управление Росгвардии по Тульской области представят порядка 250 рабочих мест.

В ярмарке вакансий примут участие такие предприятия: 

  • АО «Машзавод «Штамп»;
  • АО «Октава»;
  • НПО «Сплав им. А. Н. Ганичева»;
  • АО «КБП»;
  • АО «Тулаточмаш»;
  • НПО «Стрела»;
  • Тульский патронный завод;
  • ПАО «Завод Тула»;
  • Туламашзавод;
  • НПО «Базальт»;
  • ОКБ «Октава»;
  • ПАО «ИТОЗ»;
  • АО «ЦКБА»;
  • ООО «Металлопрокатный завод»;
  • филиал ОАО «РЖД»;
  • Управление Росгвардии по Тульской области.

Работодатели предложат вакансии, которые возглавляют топ самых востребованных в Тульской области:

  • инженер-технолог,
  • токарь,
  • оператор станков с программным управлением,
  • слесарь механосборочных работ,
  • электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
  • термист,
  • швея,
  • инженер-технолог,
  • водитель,
  • фрезеровщик и др. 

Открытый отбор позволяет каждому соискателю с разным опытом работы и квалификации пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет. 

Ярмарка вакансий по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34 (второй этаж). 

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