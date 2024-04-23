Предприятия ОПК приглашают туляков на ярмарку вакансий

Фото Центра занятости Тульской области.

26 апреля с 14.00 до 16.00 в здании Кадрового центра «Работа России» пройдет ярмарка трудоустройства. Работодатели из отрасли оборонно-промышленного комплекса, а также управление Росгвардии по Тульской области представят порядка 250 рабочих мест.

В ярмарке вакансий примут участие такие предприятия:

АО «Машзавод «Штамп»;

АО «Октава»;

НПО «Сплав им. А. Н. Ганичева»;

АО «КБП»;

АО «Тулаточмаш»;

НПО «Стрела»;

Тульский патронный завод;

ПАО «Завод Тула»;

Туламашзавод;

НПО «Базальт»;

ОКБ «Октава»;

ПАО «ИТОЗ»;

АО «ЦКБА»;

ООО «Металлопрокатный завод»;

филиал ОАО «РЖД»;

Управление Росгвардии по Тульской области.

Работодатели предложат вакансии, которые возглавляют топ самых востребованных в Тульской области:

инженер-технолог,

токарь,

оператор станков с программным управлением,

слесарь механосборочных работ,

электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования,

термист,

швея,

инженер-технолог,

водитель,

фрезеровщик и др.

Открытый отбор позволяет каждому соискателю с разным опытом работы и квалификации пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет.

Ярмарка вакансий по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34 (второй этаж).